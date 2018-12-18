الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 11:13 م
yalla shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز كورة اون لاين بدون تقطيع مجانا
yalla shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز كورة اون لاين بدون تقطيع مجانا
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yalla shoot بث مباشر مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز كورة اون لاين بدون تقطيع مجانا
تنطلق مباراة كاشيما انتلرز اليابانى ونظيره ريال مدريد الإسبانى فى السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة bein sport 1.
موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما على الانترنت وبدون تقطيع
مباراة ريال مدريد القادمة أمام كاشيما انتلرز تتابعونها في بث مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.
مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.