ندب الأدلة الجنائية لكشف لغز حريق شقة بالاسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة، وندب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق شقة في العقار رقم 33 شارع محمد كريم بمنطقة بحري بالطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الجمرك.



علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم، وقوات من ادارة الحماية المدنية الي مكان الحريق، وتم السيطرة علي النيران، وتم عمل التحريات وسؤال أصحاب الشقة لمعرفة أسباب الحريق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.