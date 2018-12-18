"الشيطان يعظ".. الإرهابي طارق الزمر يدعو لحماية المسيحيين

هاجم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الإرهابي طارق الزمر الهارب خارج مصر، والذي كتب تغريدة حرض فيها على الدولة المصرية بعد مقتل قبطيين بالمنيا، بدعوى أن الدولة فشلت في حماية الأقباط.

وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الإرهابي الذي اعتاد هو وجماعته على تخريب الكنائس وقتل الأقباط واستهدافهم بعمليات إرهابية، الآن يتحدثون عن حماية الأقباط، مشددًا على أن أي حادث داخلي يجب أن يترك للقانون، ولا يتحول لأزمة كبيرة.

وتابع الباز: "هذا ما حذرنا منه سابقا، يجب ألا ندع مساحة لمن يصطادون في الماء العكر للتحريض ضد الدولة إشعال الفتن".