ضبط 105 قطعة حشيش قبل ترويجها بأسواق أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المواد المخدرة بمديرية أمن أسيوط من ضبط مزارعين وبحوزتهما 105 قطعة من مادة الحشيش المخدر قبل ترويجها في الأسواق.



تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من رئيس قسم مكافحة المواد المخدرة بالمديرية يفيد تمكن ضباط القسم من ضبط مزارعين وبحوزتهما 105 قطعة من مادة الحشيش المخدر.



حيث تم ضبط المدعو "ع. ح. م" سن 39 مزارع ومقيم بنى عدى دائرة مركز منفلوط وسبق اتهامه في عدد 2 قضية مخدرات وبحوزته عدد 55 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 145 جرام ومبلغ مالي 505 جنيه وهاتف محمول ماركة نوكيا.



كما تم ضبط المدعو "ع. ف. م" مزارع ومقيم قرية الحواتكة دائرة مركز منفلوط سبق اتهامه في عدد 2 قضية خيانة أمانة وبحوزته عدد 50 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن حوالى 90 جرام ومبلغ مالي 235 جنيه وهاتف محمول ماركة نوكيا.



وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض علي النيابة لتباشر التحقيقات.