تكوين لجنة لمتابعة عملية خروج "يوناميد" من دارفور

اتفقت الحكومة السودانية، والفريق القطري للأمم المتحدة بالسودان، والبعثة المشتركة في دارفور "يوناميد"، على تكوين لجنة (٥+٥) تضم ممثلين من الأطراف الثلاثة، لمتابعة عملية خروج البعثة ومعالجة ما قد يطرأ من تحديات عند التنفيذ.



جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع المشترك للجنة الوطنية لتسهيل خروج يوناميد مع بعثة يوناميد والفريق القطري للأمم المتحدة بالسودان، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، السفيرة إلهام شانتير.



وبحث الاجتماع الخطط والرؤى الحكومية لدعم الاستقرار بدارفور، والانتقال من العمل الإنساني لإعادة الإعمار والتنمية، ومصفوفة مطلوبات المرحلة الراهنة، والترتيبات المتعلقة بتنفيذ استراتيجية خروج اليوناميد.



وتم خلال الاجتماع، استعراض خارطة الطريق المقترحة من قبل الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان والمتعلق بعملية خروج اليوناميد.



يذكر أن استراتيجية خروج "يوناميد" تم وضعها منذ عام 2014، ووقعت بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في فبراير 2015، بجانب وجود قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن الدولي.



وأكد مجلس السلم والأمن الإفريقي على الاستراتيجية في عدة مرات، آخرها في 11 يونيو 2018، بناءً على توصيات فريق المراجعة الاستراتيجية الصادرة في أول يونية 2018، والداعية إلى خروج اليوناميد بالكامل من السودان مع حلول عام 2020.