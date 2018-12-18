بعد البشير.. الرئيس العراقي يزور سوريا خلال أيام

كشف مصدر دبلوماسي عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس العراقي برهم صالح، سيزور الأيام المقبلة سوريا في زيارة رسمية له الأولى له لدمشق منذ توليه منصبه.



وأكد المصدر ذاته أن الزيارة مؤكدة ولا يمكن الكشف عن المزيد بشأنها حتى الآن، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.



يذكر أن هذه ثاني زيارة لرئيس عربي - إن تمت - إلى سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011، فقد زار الرئيس السوداني أمس الأول سوريا والتقى الرئيس بشار الأسد، في أول زيارة لرئيس عربي لدمشق منذ سنوات.