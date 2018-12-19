ضبط عاطل بحوزته كيلو ونصف حشيش بأسيوط

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بأسيوط من ضبط عاطل، وبحوزته كيلو ونصف من مادة الحشيش المخدر قبل ترويجها بالأسواق.



تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد تمكنهم من ضبط المدعو "س. ح. ن. س" بدون عمل، ومقيم عرب الكلابات دائرة مركز الفتح، وبحوزته الآتي عدد (10) طربة لمادة الحشيش المخدر تزن جميعها حوالى "1 كيلو، 550 جرام" ومبلغ مالى قدره (75 جنيها) وهاتف محمول ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.



وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والدراجة البخارية لترويجها على عملائه والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لتباشر التحقيقات.