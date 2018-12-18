محمود سرور: كبار المشايخ والمنشدين أفضل معلّم للمقامات الموسيقية

قال الموسيقار وعازف الكمان، محمود سرور، إن الموسيقار الذي لم يتعامل مع المشايخ وكبار قراء القرآن والمنشدين، قد فاته الكثير الذي لن يستطيع تعويضه بالدراسة.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن تجويد القرآن والمديح يعلم الموسيقار المقامات بشكل واضح وصريح بشكل أفضل من تعلمه في أي معهد أو أكاديمية، لافتا إلى أن أبرز الموسيقيين الذين تعاملوا مع المشايخ والقراء هو الموسيقار عبده داغر.

وأوضح أنه تواصل مع المنشدين والمشايخ وكبار القراء من خلال الموسيقار عبده داغر.