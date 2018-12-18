يلا شووت حصري .. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد كاشيما انتلؤز بث مباشر اليوم 19-12-2018
ريال مدريد وكاشيما بث مباشر
يأتي موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مساء الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الريال وكاشيما تلفزيونياً ومباشرة عبر قناة Bein sport hd.
تنطلق مباراة كاشيما انتلرز اليابانى ونظيره ريال مدريد الإسبانى فى السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة bein sport 1.