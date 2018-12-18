ارتفاع مفاجئ في عدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا الشهر الماضي

أظهرت الإحصاءات الحكومية الصادرة اليوم الثلاثاء، في الولايات المتحدة ارتفاع عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال نوفمبر الماضي، على خلاف التوقعات، نظرا لارتفاع عدد مشروعات الإسكان متعددة الوحدات بما بدد تأثير التراجع في مشروعات الإسكان ذات الوحدة الواحدة.



وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 2ر3% ليصل المعدل السنوي إلى 256ر1 مليون وحدة الماضي، مقابل ما يعادل 217ر1 مليون وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة خلال أكتوبر الماضي.



كان المحللون الاقتصاديون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 225ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 228ر1 مليون وحدة، وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.



في الوقت نفسه، ذكر تقرير وزارة التجارة أن عدد تراخيص البناء الجديدة ارتفع بنسبة 5% إلى ما يعادل 328ر1 مليون وحدة سنويا خلال نوفمبر الماضي مقابل 265ر1 مليون وحدة خلال أول أكتوبر الماضي.



يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشرًا على الطلب المستقبلي على المساكن، وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 259ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 263ر1 مليون وحدة في أول أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الأولية.