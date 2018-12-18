معاريف: إسرائيل تستعد لشن عملية "درع الجنوب" ضد حماس

كشفت مصادر عبرية، عن اعتزام جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة في الجنوب مع قطاع غزة تزامنا مع عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان، بزعم هدم أنفاق تابعة "حزب الله".



وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، أنه بالتوازي مع عملية "درع الشمال" أمام "حزب الله"، والخاصة بكشف أنفاق الحزب، فإن جيش الاحتلال من المرجح أن يقوم بعملية عسكرية موازية، للكشف عن أنفاق حركة "حماس" في الجنوب، وذلك وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.



ووصفت الصحيفة العبرية العملية المحتملة بـ"درع الجنوب"، على غرار "درع الشمال"، للكشف عن الأنفاق وتدميرها.



وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مستوطني "سديروت" في غلاف غزة يشتكون من "أعمال حفر" بالقرب من منازلهم، المحاذية للخط الفاصل بين قطاع غزة ودولة الكيان.