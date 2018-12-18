يلا شوت الجديد hd .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر في كأس العالم للأندية

يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما الياباني في كاس العالم للأندية بث مباشر أون لاين، وذلك في الدور نصف النهائي من المسابقة التي انطلقت رسمياً في الإمارات قبل أيام، بمشاركة ناديي العين والترجي.