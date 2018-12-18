فيديو.. الموسيقار محمود سرور: دخلت عالم العزف بالصدفة

قال الموسيقار محمود سرور، عازف الكمان، إنه دخل عالم العزف بالصدفة، مشيرا إلى أنه كان يسير في الشارع بجوار مركز شباب، وفجأة وجد صوت عزف، فدخل إلى غرفة العزف، ومن هنا انطلقت رحلته مع العزف على الكمان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن والده عندما لاحظ حبه للعزف، اشترى له كمنجة، وكان سعرها في هذا الوقت 50 جنيها، منوها أنه كان يعاقبه إن أخطأ بحرمانه من العزف على الكمان.

وتابع: "تعلمت العزف على الكمان في شهر واحد، وبقيت أقدر أعزف اللي بشوفه على التليفزيون، والتحقت بالمعهد العالي للموسيقى بعد فترة، ومن هنا احترفت العزف".

ولفت "سرور"، إلى أنه أخذ المركز الأول في عزف في مسابقة نظمتها دار الأوبرا عام 96، وحصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي.