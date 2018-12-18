إلغاء مباراة الإعادة في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي

قررالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الغاء مباراة الإعادة في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن كان من المقرر تطبيق هذا الالغاء في الموسم المقبل.

وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي في يونيو الماضي أن مباريات الدور الخامس لكأس الاتحاد، التي تقام في فبراير ستمتد إلى وقت اضافي وركلات جزاء ترجيحية في حالة التعادل في عام 2020 بدلا من تطبيق قاعدة إعادة المباراة.

ولكن مع وجود ستة أندية إنجليزية في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ونظرا لأن المباريات ستقام في منتصف الاسبوع في شهر فبراير ومارس، تم تقديم مخطط اتحاد الكرة الإنجليزي إلى الموسم الحالي.

وتقام مباريات الدور الخامس لكأس الاتحاد يومي 16 و17فبراير.