لجنة الانضباط السعودية توقف قائد أحد ولاعبًا بالقادسية

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف قائد نادي أحد حسين عبدالغني، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لما بدر منه في مباراة القادسية مساء أمس في ختام الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأوقفت اللجنة ايضًا لاعب القادسية حاتم بلال والزامه بدفع 10 آلاف ريال.

وبررت اللجنة الانضباطية سبب العقوبة من خلال تغريدة نشرتها عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: "ارتكب حسين عبدالغني سلوكا ينافي الأخلاق الرياضية تجاه لاعب الفريق المنافس في ممر اللاعبين وذلك بعد نهاية المباراة التي أقيمت بين فريقي أحد والقادسية يوم الاثنين".

كما قالت بخصوص عقوبة حاتم بلال: "ارتكب اللاعب سلوكا ينافي الأخلاق الرياضية تجاه لاعب من الفريق المنافس في ممر اللاعبين، وذلك بعد نهاية لقاء أحد والقادسية".