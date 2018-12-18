الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:32 م
انتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز اليوم 19-12-2018 بث مباشر
انتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز اليوم 19-12-2018 بث مباشر
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انتلرز ضد الريال
مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز
ريال مدريد ضد كاشيما انتلرز
ريال مدريد vs كاشيما انتلرز
يلعب ريال مدريد الإسبانى ضد كاشيما انتلرز اليابانى اليوم الأربعاء 19-12-2018 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية المقامة حاليًا فى الإمارات.
موعد مباراة انتلرز ضد الريال
تنطلق مباراة كاشيما انتلرز اليابانى ونظيره ريال مدريد الإسبانى فى السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب "مدينة زايد الرياضية"، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وتنقلها قناة bein sport 1.
موعد مباراة ريال مدريد وكاشيما إنتلرز
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز
البث المباشر لمباراة ريال مدريد وكاشيما على الانترنت وبدون تقطيع
مباراة ريال مدريد القادمة أمام كاشيما انتلرز تتابعونها في بث مباشر على beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.
مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
كما يمكنكم متابعة مباراة ريال مدريد وكاشيما انتلرز مباشر ودون تقطيع على الانترنت من خلال beIN CONNECT.