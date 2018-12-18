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فن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 10:31 م

سامح الصريطى: الفن الهابط مشكلة مجتمع لاعلاقة لها بالنقابة

سامح الصريطى: الفن
أحمد عارف
dostor.org/2441164

أقيمت مساء اليوم الثلاثاء ندوة بعنوان "أثر الفنون في تشكيل السلوك الإنساني"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأغنية في دورته الـ15.

قال الفنان سامح الصريطي، ضيف الندوة، إن الفن يهذب النفس وبالفن ترتقى الأمم، مؤكدا أن تأثير الفنون على السلوك الإنسانى ساحر، وأنه لابد وأن نعلم أبناءنا الفن الراقى، وأن الفن والتمثيل الهابط لاعلاقة لنقابة المهن التمثيلية به وانحدار الفن ليست مشكلة نقابة ولكنها مشكلة مجتمع.

وأكد الدكتور إيهاب عبدالسلام، أن الموسيقى من الممكن أن تستخدم فى مساعدة الإنسانية وأن الفن الراقى يساعد فى الارتقاء بالسلوك الإنساني.

وأوضح الشاعر عماد حسن، أن الفن الراقى لايموت وأفضل مثل هو أن عمالقة الغناء والشعر مثل الفنان الراحل عبدالحليم حافظ وغيره من العظماء، وأنهم مازالوا متواجدين بداخل كل شخص فينا وأفضل كثيرا من أشخاص على قيد الحياة.

يدير الندوة الشاعر عماد حسن والفنان سامح الصريطي والدكتور إيهاب عبدالسلام والدكتور محمد شاكر الفنان التشكيلى، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشر من مهرجان الأغنية الـ15.

سامح الصريطى: الفن الهابط مشكلة مجتمع لاعلاقة لها بالنقابة
سامح الصريطى: الفن الهابط مشكلة مجتمع لاعلاقة لها بالنقابة
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