بتروجيت يتأهل لربع نهائي الكأس بالفوز على الجزيرة مطروح

تأهل فريق بتروجيت لربع نهائي كأس مصر، عقب فوزه على الجزيرة مطروح بركلات الترجيح 4-1 في مباراة دور الـ16 التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف مقابل هدف، حيث تقدم بتروجيت بتسجيل هدفه في الدقيقة 8 عن طريق أحمد رؤوف وجاء التعادل في الدقيقة 14 عن طريق أحمد رفعت لينتهي الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل 1-1.

واستمرت النتيجة على حالها في الوقت الإضافي حيث لم يتمكن الفريقان من تسجيل أي أهداف ليحتكما إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز بتروجيت 4-1.

ويواجه بتروجيت في الدور المقبل نظيره إنبي الذي أقصى بدوره فريق المنصورة بنتيجة 4-2.