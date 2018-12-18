الباز: نقابة الصيادلة تتعامل مع أزمة الصحفيين بطريقة "ابطح نفسك عليه"

جدد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تضامنه مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم في مقر نقابة الصيادلة، من قبل الأمن الإداري للنقابة أثناء ممارسة عملهم.

وتابع الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن نقابة الصيادلة، ونقيب الصيادلة محيي عبيد ومعاونيه، يحاولون الالتفاف على الواقعة، ويتعاملون بمنطق "ابطح نفسك عليه"، موضحًا أن نقابة الصحفيين تتخذ موقفا واضحا وحادا لرد اعتبار الصحفيين.

وذكر الباز أن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة، ولكنهم كانوا يمارسون عملهم بالنقابة وتم الاعتداء عليهم.