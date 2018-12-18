ركلات ترجيح.. مشاهدة مباراة العين بث مباشر كاس العالم للاندية
ركلات ترجيح.. مشاهدة مباراة العين بث مباشر كاس العالم للاندية
بث مباشر مباراة العين وريفير بليت يلا شوت الجديد | KORA STAR مباراة العين وريفير بليت اليوم الثلاثاء 18-12-2018 مباريات كأس العالم للأندية | بث مباشر beIN sports HD ، الآن مباراة العين وريفير بليت المباراة التي ينتظرها الكثيرون من الجماهير العربية وبالتحديد جماهير الإمارات بعد الأداء الرائع لفريق العين في المباريات السابقة وبالتحديد مباراة الترجي بعد أن فاز عليها بثلاث أهداف واستطاع التأهل الى مباراة اليوم في النصف نهائيات لكاس العالم للأندية الأبطال 2018 وتحسم مباراة اليوم فرصة العين في الصعود إلى النهائيات أم لا لذا ينتظرها الجمهور بكل شغف داعين للعين الإماراتي بالصعود للنهائيات.
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