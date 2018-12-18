كلوب: مانشستر سيتي هو المرشح للفوز باللقب

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الثلاثاء، أنه على الرغم من أن فريقه يتصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم في منتصف الموسم تقريبا فإن مانشستر سيتي لا يزال هو المرشح للفوز باللقب.



ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مانشستر سيتي بعد المرحلة السابعة عشرة، بيد أن المدرب الألماني ليس لديه أدنى شك في أن فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا مرشح للريادة.



وقال كلوب في تصريحات صحافية الثلاثاء "كي أكون صادقا، وحده مانشستر سيتي يمكنه أن يوقف مانشستر سيتي"، مضيفا: "يتعين علينا أن نلعب مبارياتنا ونكسب أكبر عدد ممكن من النقاط".



ويخوض ليفربول ومانشستر سيتي مبارياتهما في أوقات مختلفة في الأسابيع الأخيرة، وبالتالي فإحداهما يكون على معرفة مسبقة بنتيجة الفريق الآخر.



ففي الأسبوع الماضي، لعب مانشستر سيتي السبت مع إيفرتون وفاز 3-1 منتزعا الصدارة، فيما استعادها ليفربول الأحد بفوزه على مانشستر يونايتد بالنتيجة ذاتها، وفي هذا الأسبوع، سيلعب ليفربول الجمعة مع مضيفه ولفرهامبتون، على أن يلتقي مانشستر سيتي في اليوم التالي مع ضيفه كريستال بالاس.



وأصر كلوب على أن برمجة المباريات ليست لها أي صلة رئيسية بنتائج فريقه، وصرَّح "أود أن أقول إننا متحمسون دوما على أعلى مستوى، وبالتالي القول أن معرفتنا بخسارة سيتي تجعلنا أكثر حماسًا؟ نحن لا نعمل هكذا. نحن نركز بالفعل على وضعنا".



وأضاف: "لكننا في ديسمبرتوتنهام وتشلسي وارسنال هم قريبون جدا. لا ينبغي أن أفكر في منافس واحد أو أننا الفريق الوحيد الذي يمكنه إيقاف سيتي".



ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي في الثاني من يناير على ملعب الاتحاد، لكن كلوب أكد أنه لا يفكر في هذه المواجهة في الوقت الحالي كونه سيخوض 3 مباريات قبلها (ولفرهامبتون، نيوكاسل وأرسنال).



وتعادل الفريقان سلبا ذهابا في أنفيلد رود، وتقاسما الصدارة في المراحل الأخيرة قبل أن ينتزعها ليفربول السبت قبل الماضي بفوزه على بورنموث 4-صفر، وخسارة مانشستر سيتي أمام تشلسي صفر-2، وهي الأولى له هذا الموسم.



وتعرف ليفربول، الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في الدوري حتى الآن، الإثنين على منافسه في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي بايرن ميونيخ الألماني، ووصف كلوب المواجهة بـ"تحد كبير، كبير".



وأوضح "الشيء الجيد هو أننا لو وقعنا في مواجهة بايرن ميونيخ قبل عامين "لا فرصة لنا"، لكن الآن لدينا فرصة، وهذا ما يكفي لنعرفه".



وأضاف: "نعرف أن المهمة ستكون صعبة، وهم يعرفون أنها ستكون صعبة، وهذا ما يجب أن يكون. مباراتان كبيرتان، 100%".