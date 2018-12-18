رئيس وزراء العراق: استكمال أسماء مرشحي الوزارات الخميس

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إن جلسة مجلس النواب العراقي يوم المقبل ستشهد استكمال أسماء مرشحي الوزارات المتبقية.

وأضاف عبدالمهدي في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، "أنه حال تكليفي من قبل الكتل السياسية بتقديم أسماء جديدة لشغل منصب الوزارات المتبقية، فسأقوم بذلك"، لافتا إلى أن مشكلات العراق كبيرة ولا يمكن حلها في أيام أو أسابيع، مؤكدا أن الحكومة الحالية أقل حزبية من سابقاتها.

ورفع مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم جلسته إلى الخميس المقبل؛ وذلك بعد أن فشل في التصويت على مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والتربية والهجرة، فيما نجح في تمرير والتصويت على عبدالأمير الحمداني وزيرا للثقافة، ونوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي.