الرئيس الأمريكي يأمر بإنشاء قيادة الفضاء العسكرية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، بإنشاء قيادة عسكرية للفضاء، ستكون هيكلا تنظيما جديدا داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، له السيطرة الكلية على العمليات العسكرية الفضائية.



وقال ترامب في مذكرة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس - أوردتها قنا (الحرة) الأمريكية - "أوعز بإنشاء، وبما يتماشى مع قوانين الولايات المتحدة، قيادة الولايات المتحدة الفضائية لتكون قيادة قتالية موحدة فاعلة".



وستتولى القيادة الجديدة مراقبة وتنظيم العمليات الفضائية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي في هذا المجال إلى جانب ابتكار وسائل أكثر فعالية لحماية منظومة الأقمار الاصطناعية التي يعتمد عليها الجيش الأمريكي في الاتصالات والملاحة.



وكان البنتاجون قد أعلن سابقا، أن قدرات قيادة الفضاء، تتجاوز قدرات سلاح الجو ووكالات الدفاع الصاروخي، كما أنها غير معنية بمهمات وكالة الفضاء الوطنية "ناسا".



يشار إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس قد أعلن أن قيادة الفضاء ستشكل المرحلة الأولى؛ لإنشاء قوة فضاء أمريكية، إلا أن الأمر يحتاج لصدور التشريع القانوني في شأنها.