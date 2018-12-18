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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:55 م

ترامب ينفي مجددًا حدوث تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا

ترامب
ترامب
أ ش أ
dostor.org/2441064

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا حدوث أي تواطؤ بين حملته الانتخابية وروسيا، معربا عن تمنياته بالتوفيق لمستشار الأمن القومي الأسبق مايكل فلين، وذلك قبيل صدور الحكم على فلين اليوم بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف.بي.آي).

وقال ترامب - في تغريدة أوردتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم "حظا سعيدا اليوم للجنرال مايكل فلين في المحكمة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما لديه ليقول، بالرغم من الضغط الهائل الذي يتعرض له بشأن التواطؤ الروسي في حملتنا السياسية العظيمة وكما هو واضح الناجحة للغاية. لم يكن هناك تواطؤا."

ومن المرتقب أن يصدر في وقت لاحق اليوم الحكم على فلين المتهم بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالية كجزء من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر فيما يتعلق بالتواطؤ المحتمل بين الحكومة الروسية وأعضاء من حملة ترامب للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بالإضافة إلى عرقلة سير العدالة وارتكاب جرائم مالية محتملة.

وطلب محامو فلين، وهو ليفتنانت جنرال متقاعد، في الجيش الأمريكي، ومساعد مقرب سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجنيبه أي عقوبة بالسجن بعد أن اعترف بأنه كذب في شهادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي.

يذكر أن فلين كان تم عزله من منصبه كمستشار للأمن القومي في فبراير 2017، بعد أن أعلن البيت الأبيض أنه قام بـ "تضليل" مسئولي الإدارة الأمريكية؛ بمن فيهم مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، بشأن اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن آنذاك سيرجي كيسلياك.

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