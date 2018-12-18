تفحم مركب ذهبية بالأقصر بسبب أعمال "اللحام"

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء، بمركب الذهبية أثناء توقفها بكورنيش النيل أمام مجلس مدينة إسنا التابع لمحافظة الأقصر.



تلقى مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، اخطارًا يفيد بوصول بلاغ يفيد باندلاع حريق بمركب ذهبية المكونة من طابقين الأول 12 غرفة مجهزة ومفروشة بالكامل للإقامة والنوم، والطابق الثانى عبارة عن روف لجلسات السمر وتناول المأكولات والمشروبات المختلفة، أثناء توقفها على كورنيش النيل أمام مجلس إسنا.



وعلى الفور انتقلت دفعت قوات الحماية الميدانية، بـ4 سيارات إطفاء و2 لنش مسطحات مائية و2 لنش إنقاذ نهرى و4 سيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق، وأثبتت التحريات الأولية أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال لحام بالمركب، والذى امتد للأقمشة مما أدى لالتهام المركب وتفحمه بالكامل.