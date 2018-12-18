بدء ترقيم وحصر الأسر استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

تجهز مديرية الشئون الصحية في بورسعيد لإطلاق حملة ترقيم وحصر الأسر على مستوى المحافظة في إطار التجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عن طريق فرق عمل من الرائدات والتمريض مجانا وبدون أي مقابل مادي.

وقال وكيل وزارة الصحة ببورسعيد الدكتور عادل تعيلب في بيان اليوم الثلاثاء إن حملة الترقيم ستنطلق من المناطق السكنية المحيطة بوحدتي عمر بن الخطاب والكويت في غضون أيام معدودة، وسيحمل كل عضو من الفريق بطاقة تعريف موقعة ومختومة بخاتم مديرية الشئون الصحية.

وأضاف أن فرق العمل ستقوم بترقيم الأسر تليها مباشرة فرق الحصر التي ستقوم بجمع بيانات المواطنين إلكترونيا علي تابلت لكل فريق، وأن إجراء الترقيم والحصر يهدف إلى التيسير على المواطنين للتسجيل في قاعدة بيانات منظومة التأمين الصحي حتي يسهل تقديم الخدمات الصحية لهم كلا في نطاق المركز والوحدة التابع لها.