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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:52 م

بدء ترقيم وحصر الأسر استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية في بورسعيد
أ ش أ
dostor.org/2441062

تجهز مديرية الشئون الصحية في بورسعيد لإطلاق حملة ترقيم وحصر الأسر على مستوى المحافظة في إطار التجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عن طريق فرق عمل من الرائدات والتمريض مجانا وبدون أي مقابل مادي.
وقال وكيل وزارة الصحة ببورسعيد الدكتور عادل تعيلب في بيان اليوم الثلاثاء إن حملة الترقيم ستنطلق من المناطق السكنية المحيطة بوحدتي عمر بن الخطاب والكويت في غضون أيام معدودة، وسيحمل كل عضو من الفريق بطاقة تعريف موقعة ومختومة بخاتم مديرية الشئون الصحية.
وأضاف أن فرق العمل ستقوم بترقيم الأسر تليها مباشرة فرق الحصر التي ستقوم بجمع بيانات المواطنين إلكترونيا علي تابلت لكل فريق، وأن إجراء الترقيم والحصر يهدف إلى التيسير على المواطنين للتسجيل في قاعدة بيانات منظومة التأمين الصحي حتي يسهل تقديم الخدمات الصحية لهم كلا في نطاق المركز والوحدة التابع لها.

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