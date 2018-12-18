يلا شوت الجديد (2-2).. مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم الثلاثاء 18 / 12 / 2018 كأس العالم للأندية

القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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12:00 ص

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11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

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07:41 م

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07:01 م

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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:47 م

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