مستعربون يعتقلون 8 فلسطينيين ويستولون على 3 مركبات بالقدس

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين، من بينهم أسير فور تحرره، في بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة.



وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية رائد أبوريالة إن قوات خاصة من المستعربين وقوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت مجموعة مركبات عند مدخل بلدة العيسوية، كانت تقل إحداها الأسير المحرر أنس علي درباس، حيث أجبرت من بداخلها على الترجل منها، وشرعت بالاعتداء عليهم بالضرب، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز لمنع المواطنين من الاقتراب.



وأوضح أن الاعتقالات طالت: الأسير المحرر أنس درباس، ووالده علي درباس (60 عاما)، وشقيقه محمد، وصائب درباس، ومجد بشير، ومحمد أمجد درباس، ومحمود عبد محمود، وكريم عطية، كما استولت قوات الاحتلال على ثلاث مركبات تعود للعائلة.



تجدر الإشارة إلى أن المستعربين هم وحدات أمنية سرية وخاصة، وتسمى بالعبرية "المستعرفيم"، تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتطلق عليها ألقاب ونعوت كثيرة، منها فرق الموت، ويزرع أعضاؤها بملامح تشبه الملامح العربية وسط المحتجين والمتظاهرين الفلسطينيين.