توتنهام يمدد عقد فيرتونجن موسمًا إضافيًا حتى 2020

أعلن نادي توتنهام ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، أنه مدد عقد مدافعه الدولي البلجيكي يان فيرتونجن حتى نهاية موسم 2019-2020.



وانضم فيرتونجن (31 عاما) المصاب حاليا ويرجح أن يعود الشهر المقبل، الى توتنهام عام 2012 قادما من أياكس أمستردام الهولندي. وينتهي عقده الأصلي مع النادي اللندني في يونيو المقبل.



إضافة الى فيرتونجن، مدد توتنهام في الأشهر الماضية عقود أبرز لاعبيه مثل هاري كاين، الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، ديلي آلي والكولومبي دافينسون سانشيز.