مشاهدة مباراة العين الاماراتي وريفر بليت بث مباشر 18-12-2018 كأس العالم للأندية

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تعرف علي موعد مباراة العين وريفر بليت اليوم

البطولة : كاس العالم للاندية

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية



