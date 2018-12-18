شاهد الأن الشوط الاضافى الثانى لمباراة العين وريفر بليت فى كأس العالم للأندية (2_2) بث مباشر





يلتقى فريق العين الاماراتى المحترف فى صفوفه النجم المصري حسين الشحات نظيره ريفر بليت الأرجنتيني فى السادسة والنصف مساء اليوم، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليًا في الإمارات.

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ويأمل العين الاماراتى فى تحقيق الفوز من أجل حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بجانب الاقتراب من خوض المباراة الحلم أمام ريال مدريد الإسباني الذي يواجه كاشيما أنتلرز الياباني غدًا الأربعاء.

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