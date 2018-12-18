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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:45 م

تفاصيل اللقاء الأول لرئيس مصلحة الجمارك مع اتحاد الصناعات

تفاصيل اللقاء الأول
راندا التوني
dostor.org/2441055

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهى، اجتماعها التاسع والعشرون بهدف مناقشة بعض التحديات التى يواجهها رجال الصناعة المصرية فى التعاملات الجمركية، بحضور السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وفى مستهل اللقاء، تقدم البهي بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية ومصلحة الجمارك والجهات والهيئات الحكومية المعنية على التعاون والدعم المستمر من والتفاعل الإيجابى والعلاقات الجيدة مع إتحاد الصناعات المصرية وكذلك التواصل والإهتمام بملاحظات ومطالب رجال الصناعة والدراسة المستفيضة والسريعة للشكاوى التى ترد من بعض المصنعين، مما يزيد من ثقة مجتمع الصناعة فى الأداء الجديد والمتميز والواعى الذى تقوم به تلك الجهات والهيئات لدعم الصناعة وللإسهام فى نمو القطاع الصناعى فى مصر والذى هو بمثابة الدعامة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والإزدهار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

من جانبه؛ تقدم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة، مؤكدا أن مصلحة الجمارك معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية والتى تتجه لتشجيع التصنيع والمصنعين وتشجيع الصادرات المصرية وخلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتقليل حجم الإستيراد لتوفير العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن القانون الجديد يراعى التطوارات والتكنولوجيا الحديثة وتم ضم قانونى الجمارك والإعفاءات ويتضمن العديد من المزايا منها السماح بتقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام والتخليص المسبقين وتبادل المستندات والسداد إلكترونيًا، ومزايا عديدة للشركات التى تعمل بنظام الفاعل الإقتصادى واستخدام أجهزة الأشعة الأمر الذى سيساهم فى سرعة الإفراج للصادرات والواردات، بالإضافة إلى الربط الآلى لجميع المواقع الجمركية وتوحيد الإجراءات وكذلك تم الدفع ببعض القيادات الجديدة والعمل على تحسين مستوى الأداء لدى الكوادر البشرية بجميع الإدارات بالمصلحة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة بعض المطالبات والاستفسارات والملاحظات التى تقدم بها ممثلى بعض المؤسسات الصناعية فى القطاعات المختلفة ومنها بعض الملاحظات عن البنود الجمركية ومايتعلق بسرعة الإفراج عن الواردات من مدخلات ومستلزمات الإنتاج، ووعد المسئولون بدراسة كافة الحالات وبسرعة البت فى شأنها وزيادة عدد معامل إختبار الواردات للمساهمة فى سرعة الإفراج عن تلك المستلزمات وإبلاغ اللجنة بالنتائج فى مدة زمنية قصيرة لتحقيق المصلحة العليا للدولة وللقطاع الصناعى فى آن واحد مما يسرع بدوره فى دوران مدخلات الإنتاج بالقدر المطلوب.

وفى ختام اللقاء توجه محمد البهى بالشكر لكمال نجم لتلبيته دعوة اللجنة وعلى إيجابية التفاعل مع التحديات التى يواجهها رجال الصناعة، معربًا عن أمله فى استمرار التواصل الفعال والعمل المستمر لمساندة الصناعة المصرية والعمل على إزدهارها وتحقيق الآمال المنعقدة عليها من قبل الدولة والمواطن.

وحضر الاجتماع سعيد عبدالله مساعد وزير التجارة والصناعة، وأحمد شحاتة مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، وعاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك، وعلى جلال وأحمد الحضرى مدير الإدارة بمصلحة الجمارك، وأعضاء اللجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية وعدد من ورؤساء الإدارات المركزية.

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