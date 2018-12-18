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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 08:44 م

جامعة مطروح تشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة

جامعة مطروح تشارك
مطروح _ ياسمين شعيب
dostor.org/2441052

شاركت جامعة مطروح في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة، حيث حضر محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، الدكتور إبراهيم الصاوي، القائم بعمل عميد كلية رياض الأطفال، فى فعاليات المؤتمر التى انطلقت أمس.

وأشاد الدكتور محمد إسماعيل، بفعاليات مؤتمر مصر تستطيع التي استضافتها مدينة الغردقة على مدار يومين، مؤكدًا على أهمية التعليم والبحث العلمي لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الحديثة.

يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، يقام بتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة مطروح تشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة
جامعة مطروح تشارك في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" بالغردقة
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