القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:40 م

تفاصيل زيارة محافظ المنطقة الروتارية لنادي هيليوبوليس الكوربة

تفاصيل زيارة محافظ
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اجتمع محافظ المنطقة الروتارية عبد الحميد العوا، مع أعضاء نادى روتارى هيليوبوليس الكوربة، برئاسة إسلام الغزولى، واستعرض رئيس النادي الإنجازات والمشروعات التى تمت خلال النصف الأول من السنة الروتارية، وكذلك الرؤية المستقبلة للنادي.

جاء ذلك بحضور مساعد محافظ المنطقة الروتارية، سامح مينا، ومنسق مساعدي محافظ المنطقة الروتارية ماجد رشدان، بحضور رؤساء اللجان النوعية بالنادي ورئيس نادي روتاراكت هيليوبوليس الكوربة ومجموعة من الأعضاء الجدد.

وعرضت ريم الشربيني السكرتير الفخري للنادي أبرز إنجازات نادي روتارى هيليوبوليس الكوربة، والتى كان فى مقدمتها تنظيم والمشاركة في تنظيم مجموعة كبيرة من الاجتماعات والندوات والمؤتمرات سواء على مستوي المنطقة ولجانها والنوعية أو الأندية.

وأكدت مي فاروق رئيس لجنة العضوية أنه تم وضع هدف للعمل على زيادة عدد الأعضاء المنضمين مع التدقيق فى اختيار المشاركين، وأعلنت تحقيق نادي روتاري هيليوبوليس الكوربة زيادة في عضويته خلال نصف العام بلغت ٤٤.٤% حيث تم انضمام ٨ أعضاء جدد، إضافة إلى العضوية الفخرية لوزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج نبيلة مكرم.

وقال هشام رشدى، رئيس لجنة الصورة العامة بالنادي، إننا عملنا على تحسين الصورة الذهنية للروتارى وتوسيع الانتشار الإعلامي، مضيفا: أن نادي روتاري هيليوبوليس الكوربة حقق ما يزيد علي 333 ظهورا إعلاميا.

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