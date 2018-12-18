القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

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08:03 م

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07:01 م

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06:50 م

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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:40 م

العين ضد الترجي | مشاهدة مباراة العين الاماراتى وريفربليت بث مباشر

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