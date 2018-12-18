الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:38 م
مشاهدة مباراة العين وريفربليت (بث مباشر)
مشاهدة مباراة العين وريفربليت (بث مباشر)
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مشاهدة مباراة العين وريفربليت (بث مباشر)
- انطلاق المباراة وسط آمال كبيرة للزعيم الإماراتي وجماهيره الغفيرة
وتقام مباراة ريفر بليت والعين عند الساعة 6:30 بتوقيت فلسطين ومصر، والساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي.
وينقل لقاء ريفر بليت والعين عبر قناة beIN SPORTS HD 1 حصريا.
العين وريفر بليت
مباراة العين وريفر بليت
العين وريفر بليت
القنوات الناقلة لمباراة العين وريفر بليت اليوم في كأس العالم للأندية
موعد مباراة العين ضد ريفر بليت اليوم في كأس العالم للأندية
العين وريفر بليت بث مباشر اليوم 18-12-2018