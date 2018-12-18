أنشطة ثقافية في احتفالات بورسعيد بعيدها القومي (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة أنشطة ثقافية فى إطار احتفالات فرع ثقافة بورسعيد بالعيد القومى للمحافظة، والتى تستمر طوال شهر ديسمبر، وتشمل أنشطة ثقافية وفنية فى جميع المواقع الثقافية، حيث عقد ببيت ثقافة الكتاب محاضرة بعنوان "بورسعيد بلد النضال" ألقاها الحاج حسن كامل أحد أبطال المقاومة الشعبية عام 1956، أعقبها أمسية للشاعر إبراهيم سكرانة بجانب ورشة فنية بعنوان "بلدى بورسعيد" نفذتها شيماء حزين مع أطفال الكاب بإشراف فتحى فاضل.

كما أقيمت الندوة الأسبوعية لنادى الأدب بعنوان "الأدب المصرى المعاصر فى مناهج التعليم" للباحث والناقد الأدبى أحمد رشاد حسانين، والأديب محمد خضير، وذلك بحضور أعضاء النادى، وبإشراف الشاعر السيد السمرى.