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الثقافة
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:25 م

"الإعاقة الذهنية وأسبابها".. أنشطة متنوعة بثقافة السويس

الإعاقة الذهنية وأسبابها..
حسام الضمراني
dostor.org/2440956

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بالتعاون مع إدارة جنوب السويس التعليمية مكتب الخدمة الاجتماعية، حيث أقامت مكتبة الشرطة منقشة كتاب بعنوان "أمهات فاضلات" ناقشها إبراهيم هاشم بمدرسة الإمام الشافعى، كما أقيمت مسابقة فى المعلومات العامة بحضور مديرة المدرسة سامية عبد الفتاح والأخصائيين سُميه الإمام، ورانيا عيد، وولاء عبد السلام.

كما أقيمت بنفس المدرسة محاضرة للتمكين الثقافى بعنوان "الإعاقة الذهنية وأسبابها وكيفية التعامل معها" حاضرتها محاسن رضوان، التى تحدثت بأنه يعد مفهوم الإعاقة الذهنية مفهوم مستحدث في مفاهيم الإعاقة المُسجّلة، والمعروفة في العالم، فهي لا يُمكن تصنيفها كإعاقةٍ عقليّة تامّة، ولا يمكن تصنيفها بمرض نفسيّ، ولا بحالة من فرط النشاط، أو الصعوبة في التعلّم، وهي لا تُصنّف كمفهوم واحد من تلك المفاهيم السابقة، لأنّها تجمع بين أعراضها جميعًا، دون الضرورة أن يكون الطفل، أو الشخص المعاق ذهنيًا مصابًا فعلًا بواحدة منها، إنّ زيادة فئة الأطفال المعاقين ذهنيًا، والذين يُصنّفون أحيانًا تحت مسمّى المتخلفين عقليًّا في العالم، دعت المهتمين، والجهات المعنية في الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة بدراسة هذه الحالات، ومنحها أهمية كبيرة في تحليل أسبابها، وتفسير ظواهرها، وطرق علاجها، والتي تحتمل النجاح بنِسَب مرتفعة إن تمّ في مراحل مبكّرة من اكتشاف هذه الظاهرة، وذلك من خلال التأهيل، والتدريب، والمتابعة الوظيفيّة لمختلف فئات الأطفال المصابين بها، كما تحدثت عن طرق التعامل مع الحالة وتعريفها.

كما أقام بيت ثقافة الزيتيات بمدرسة صلاح نسيم المشتركة محاضرة بعنوان "أبطال صنعوا التاريخ" القاها عادل مصطفي أحمد.

بينما أقام بيت ثقافة كبريت محاضرة بعنوان "التعصب والتشدد مرض قديم حديث" حاضرها محمود السيد إشراف مسئول النشاط، كما أقام بيت ثقافة جنيفة محاضرة بعنوان "حقوق الطفل في المواثيق الدولية" وذلك بمدرسة الشهيد سليمان ضيف الله الإبتدائية حاضرها ثروت جاد إسحق.

"الإعاقة الذهنية وأسبابها".. أنشطة متنوعة بثقافة السويس
"الإعاقة الذهنية وأسبابها".. أنشطة متنوعة بثقافة السويس
"الإعاقة الذهنية وأسبابها".. أنشطة متنوعة بثقافة السويس
"الإعاقة الذهنية وأسبابها".. أنشطة متنوعة بثقافة السويس
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