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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:21 م

"التعليم": مراعاة الخريطة الزمنية للمراجعة والامتحانات

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
أ ش أ
dostor.org/2440948

طالب الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة الالتزام بتخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية للمراجعة، قبل عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وذلك وفقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

شدد حجازي في تصريح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات، لتهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب حجازي من مديري الإدارات التعليمية بالمحافظات الالتزام بالمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية، والمخطط بها بداية ونهاية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ومراعاة الابتعاد تمامًا عن عقد أي امتحانات خلال أيام الأعياد الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين واليوم الذي يليه.

ووجه بإعداد أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية، وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية، أوالقضايا الحزبية والخلافية، والالتزام بإعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا في المدارس بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور.

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