بث مباشر.. التعادل بين العين وريفر بليت فى كأس العالم للأندية 2-2 الشحات يسجل
يلتقى فريق العين
الاماراتى المحترف فى صفوفه النجم المصري حسين الشحات نظيره ريفر بليت الأرجنتيني فى
السادسة والنصف مساء اليوم، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف
النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليًا في الإمارات.
موعد مباراة العين
ضد ريفر بليت اليوم | مشاهدة مباراة العين بث مباشر في كأس العالم للأندية
ويأمل العين الاماراتى فى تحقيق الفوز من أجل حجز
مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بجانب الاقتراب من خوض المباراة الحلم أمام
ريال مدريد الإسباني الذي يواجه كاشيما أنتلرز الياباني غدًا الأربعاء.
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