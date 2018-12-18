مكرم: شركاء مؤتمر التعليم يعكس الرغبة في خدمة الوطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال كلمتها في ختام مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، إن الحضور يمتلكون جميعًا نفس الشعور المفعم بالوطنية والحماس والرغبة في خدمة مصر.



أضافت: أن التعليم أساس لحل مشاكلنا التي نعاني منها، وفتح هذا الملف أصبح من الضرورات، لهذا جاء تنظيم هذا المؤتمر الذي اهتم في المقام الأول، بمناقشة كل السبل المتاحة والممكنة لتطوير تعليمنا والنهوض به.



وتابعت: أن كل شرائح المجتمع تواجدت وشاركت بمؤتمر مصر تستطيع؛ لرغبتهم في مساعدة الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم، والتأكيد على أن التعليم ليس حكرًا على أحد، وإنما الجميع له الحق في التعلم، فهو السبيل الأوحد لاستكمال عمليات التنمية والنهوض.



وأشارت وزيرة الهجرة لثناء خبرائنا وعلمائنا المشاركين بالمؤتمر على استراتيجية التعليم الجديدة التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، مؤكدين أن بهذه الاستراتيجية تكون قد وضعت مصر نفسها على بداية طريق النهوض، فالوعي بأهمية التعليم والوقوف على مناطق الضعف والمشكلات التي يعاني منها ومحاولة تداركها هي البداية الصحيحة.



من جانبها، وجهت وزيرة الهجرة الشكر لجميع العلماء والخبراء المشاركين بالمؤتمر على كل ما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم بفعاليات المؤتمر، وعلى ما نقلوه من خبرات وتجارب وأفكار تهدف لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في التعليم، وتجسيد ذلك عبر عدد من التوصيات والمبادرات تدعم تحرك مصر نحو تعليم أفضل ومنظومة تعليمة متكاملة.



وذكرت الوزيرة الدور المهم لأعضاء مجلس النواب المشاركين بالمؤتمر، حيث دعا النائب كريم درويش العلماء والخبراء المشاركين بالمؤتمر لزيارة لمجلس النواب وعقد جلسة استماع لهم حول كافة رؤاهم وأفكارهم المتعلقة بتطوير التعليم، ما يؤكد التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة المختلفة.



وأعربت الوزيرة عن شكرها لشركاء النجاح وفي مقدمتهم فريق عمل وزارة الهجرة في تنظيم فعاليات المؤتمر.