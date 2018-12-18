وزيرة الهجرة تدشن مؤسسة مصر تستطيع: تحية للأعضاء

أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تدشين مؤسسة «مصر تستطيع»، لتكون بمثابة همزة وصل بين العلماء في الخارج ووطنهم الأم مصر بهدف تعظيم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة.



وقالت نبيلة: إن أعمال المؤسسة الوليدة ستنطلق قريبًا، وأنه تم الانتهاء بالفعل وفي وقت قياسي من إجراءات تأسيس وتشكيل مجلس أمنائها.



من جانبه، أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، أن المؤسسة ستولي اهتمامًا بتكوين رأي عام وطني من المصريين في الخارج، خاصة الخبراء والعلماء البارزين في شتى المجالات، ليقدموا علمهم وخبرتهم بما يساند القضايا الوطنية والقومية للاستفادة من جهودهم فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم مصر وبين بعضهم البعض.



وأوضح الناظر أن المؤسسة ستعمل على إنشاء قاعدة بيانات تضم كافة الرموز البارزة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم، ووضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مجالات التنمية وتحقيق الربط بين المصريين بالخارج والوزارات والجهات الوطنية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية القومية بشتى المجالات الاقتصادية.



أضاف الناظر: أن المؤسسة تهدف أيضا إلى ربط جهود الخبراء المصريين بالخارج بالمراكز البحثية في مصر، لافتا إلى تخصيص برامج للاهتمام بشباب الباحثين والموهوبين.



وتتشكل مؤسسة "مصر تستطيع" من المجلس الاستشاري برئاسة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، والعلماء المصريين بالخارج، ومجلس الأمناء الذي يتضمن تشكيله: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، الإعلامي أحمد فايق الأمين العام، الأستاذة مها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيسًا لجامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، والدكتور مصطفى زمزم.