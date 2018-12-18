الاتحاد الأوروبي وأفريقيا يوقعان اتفاقيتين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن ممثلي الدول الأفريقية والأوروبية سوف يوقعون اتفاقيتين على هامش المنتدى الأفريقي الأوروبي عالي المستوى المنعقد حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا.

وتتعلق الاتفاقية الأولى ببرنامج ضمانات للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث ستساهم المفوضية الأوروبية بنحو 75 مليون يورو لدعم ذلك الهدف.

وتركز الاتفاقية الثانية على دعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية بنحو 50 مليون يورو.

كان الزعماء الأفارقة والأوربيون المشاركون بالمنتدى قد أكدوا على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارات بين الجانبين.