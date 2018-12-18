سفير كازاخستان بالقاهرة: اللغة العربية شاهدة على مجد حضارتنا

قال السفير أرمان إيساجلييف سفير كازاخستان بالقاهرة، إن اللغة العربية لغة حضارتنا العريقة وشاهدة على مجد حضارتنا المشتركة في العصور الوسطى من التقدم العلمي والتكنولوجي، وإن البشرية وصلت بواسطة هذه اللغة إلى ما هي عليه الآن بفضل مساهمات العلماء المسلمين مثل أبونصر الفارابي والخوارزمي وبن سينا وغيرهم.



أضاف السفير الكازاخي -في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية- أن كازاخستان ساهمت في تنمية علم اللغة العربية في تلك القرون الذهبية وخاصة في القرن العاشر والحادي العاشر الميلادي، ولفت إلى أن الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قال إن كازاخستان شكلت حاضنة أصيلة من حواضن العقل المسلم واللسان العربي ما يؤكد دور العلماء الذين وﹸلدوا وتربوا على أرض كازاخستان وساهموا في تنمية العلوم والفكر والفلسفة واللغة العربية.



وتابع أن أبي ابراهيم الفارابي صاحب معجم ديوان الأدب، ولد في مدينة (فاراب) التي كانت مركزا علميا وموطنا لكثير من العلماء والفلاسفة في القرن العاشر، وسافر إلى اليمن لجمع مواد اللغة والأدب ورجع إلى (فاراب) ووضع مؤلفات في اللغة والأدب، وكان من تلاميذه أبونصر الجوهري النجم في سماء اللغة العربية وآدابها.



وأوضح إيساجلييف أن العلامة الجوهري كان من أئمة اللغة والنحو والأدب والأصول المشهورين، وأحد أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلمًا وإنتاجًا، وصاحب مصنفات فريدة ساهمت في إثراء علوم اللغة العربية وتطويرها، مشيرا إلى أن كتابه (الصحاح) واسمه كاملًا (تاج اللغة وصحاح العربية) يعد من أشهر معاجم اللغة ونال شهرة عظيمة ومكانة سامية بين علماء اللغة.



وأكد أن اللغة العربية لها وجود كبير في كازاخستان في يومنا هذا، سواء في التعليم العام أو التعليم العالي، وأنها مادة أساسية في التعليم الجامعي الحكومي، وتُدرَّس كمادة اختيارية في عدة مدارس، ويجوز للتلاميذ اختيارها في المدارس الحكومية.



وأشار إلى أن تخصص اللغة العربية موجود في التعليم العالي، ولكل جامعة لها قسم اللغة العربية وللطالب في مرحلة متقدمة من الدراسات العربية أن يختار تخصصًا واحدًا من ثلاثة تخصصات دقيقة: اللغة العربية وآدابها، اللغة العربية والتاريخ، اللغة العربية والترجمة، وأوضح أن جامعتي (الفارابي) و(نور مبارك) تضمان دراسات عليا لمنح درجة الماجستير وكذلك درجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية.