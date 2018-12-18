القاهرة : الثلاثاء 18 ديسمبر 2018
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الكابتن
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:52 م

رابط بث مباشر مباراة العين وريفر بليت فى كأس العالم للأندية

رابط بث مباشر مباراة
dostor.org/2440785

 

يلتقى فريق العين الاماراتى المحترف فى صفوفه النجم المصري حسين الشحات نظيره ريفر بليت الأرجنتيني فى السادسة والنصف مساء اليوم، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليًا في الإمارات.

موعد مباراة العين ضد ريفر بليت اليوم | مشاهدة مباراة العين بث مباشر في كأس العالم للأندية

 

ويأمل العين الاماراتى فى تحقيق الفوز من أجل حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بجانب الاقتراب من خوض المباراة الحلم أمام ريال مدريد الإسباني الذي يواجه كاشيما أنتلرز الياباني غدًا الأربعاء.

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