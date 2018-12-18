وزير دفاع السودان: موقفنا ثابت في مواجهة أية مخاطر تتعرض لها السعودية

أكد وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض بن عوف، موقف بلاده الثابت في مواجهة أية مخاطر أومهددات تتعرض لها المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه موقف يمليه واجب الدين والعقيدة والأخوة والتاريخ المشترك، منوها إلى عمق ومتانة العلاقة بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الدفاع بالخرطوم، برئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن فياض حامد الرويلي، بحضور نظيره السوداني الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف.

من جانبه، أشاد الرويلي، بدور السودان وما يقدمه من تضحيات في سبيل صيانة الأمن العربي والتصدي للتدخلات الخارجية، مشيرًا إلى بسالة القوات المسلحة السودانية وإقدامها، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في معارك الحد الجنوبي للمملكة.

وأكد حرصهم على تطوير التعاون بين القوات المسلحة السودانية والسعودية ليشمل كافة المجالات التي تعزز القدرات الدفاعية للبلدين.

وكان رئيس هيئة الأركان السعودي، وصل إلى الخرطوم الليلة الماضية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الجيش السعودي لحضور ختام مناورات عسكرية في البحر الأحمر يجريها الجيش السوداني باسم "نصرة الحق 1".

وشارك الرويلي، اليوم، في حفل تخرّج دفعتي الدفاع الوطني رقم 30 والحرب العليا رقم 18 بأكاديمية نميري العسكرية في أمدرمان، وشهد تخرج ضباط سعوديين شاركوا في الدورة، وذلك بحضور الرئيس عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية.