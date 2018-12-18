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الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:38 م

محمد لطفي: "حملة فرعون" فكر جديد من الأكشن

محمد لطفي: حملة فرعون
أ ش أ
dostor.org/2440759

أكد الفنان محمد لطفي أن فيلم "حملة فرعون" سوف يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه بدور العرض السينمائي في الموسم القادم لاعتماده على عنصر الإثارة والتشويق.

وقال لطفي إن العمل يعتمد علي فكر وشكل جديد من الاكشن بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، موضحا أنه بدأ تصوير مشاهده الخارجية في بيروت ثم يعود للقاهرة لاستئناف باقي المشاهد.
تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب شهير باسم فرعون ويدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.
وقامت الشركة المنتجة بالاستعانة فريق دنماركي لتصميم مشاهد المعارك فى لبنان، الفيلم بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، حمدي الميرغني، رامز أمي، إخراج رؤوف عبد العزيز.
وكانت أخر أعمال محمد لطفى فيلم "سوق الجمعة" الذى جسد فيه شخصية أمين شرطة ومسئول عن الخلافات والمشاجرات التى تحدث فى "سوق الجمعة" بين التجار والبائعين.
الفيلم بطولة عمرو عبدالجليل، صبرى فواز، دلال عبدالعزيز، ريهام عبدالغفور، نسرين أمين، محمد عز، قصة محمد الطحاوى، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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