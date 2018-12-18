خاص.. تفاصيل رواية "حمور زيادة" الجديدة

تصدر قريبا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "الغرق.. حكايات القهر والونس" للكاتب السوداني حمور زيادة.



وعلم "الدستور" من مصادر خاصة أن الرواية تدور في قرية سودانية بنهاية الستينيات وتبدأ أحداثها مع وصول جعفر النميري للسلطة، وتغطي الرواية فترة زمنية تبتدئ منذ ثلاثينيات القرن العشرين حتى بداية السبعينيات.



وتتناول الرواية صراعا دراميا مجتمعيا في قرية "حجر نارتي"، بشمال السودان في صراعات بين بيت العمدة وبيت البدري والوضع الاجتماعي للرقيق، بعد إقرار قوانين إلغاء الرق في السودان.



يذكر أن حمور زيادة روائي سوداني وصل للقائمة القصيرة بروايته "شوق الدرويش"، الحائزة على جائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأمريكية.