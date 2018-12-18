المحرصاوي: نهتم بالتعليم الطبي ونعمل على مواكبة متغيرات العصر

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، حرص الجامعة على الاهتمام بالتعليم الطبي وتخريج كوادر تخدم المجتمع، مشيدا بدور كليات الطب التي خرجت كوادر علمية كانت فخرا لمصر والأزهر على مستوى العالم.



وقال رئيس الجامعة خلال مشاركته باجتماع مجلس كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة اليوم الثلاثاء إن جامعة الأزهر هي الوحيدة التي يوجد بها ست كليات طب على مستوى الجمهورية، وإنها تهتم بمواكبة كافة متغيرات العصر وتأهيل الطبيب ليكون على دارية فقهية ودينية بكافة القضايا التي تختص بمجاله.



وطالب "المحرصاوي" رؤساء الأقسام بضرورة التعاون بين كليات الطب المختلفة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.



وفي ختام الاجتماع، كرم رئيس جامعة الأزهر الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة المصري وعضو مجلس جامعة الأزهر وعددا من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام والطالبات اللاتي حصلن على جوائز في مشروعات خارج الجامعة.