إحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل قبطيين بالمنيا للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم المحبوس رقيب الشرطة، ربيع مصطفى خليفة، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بجلسة عاجلة، بعد أن وجهت له النيابة العامة الاتهام بقتل كل من كمال عماد كمال، ووالده عماد كمال صادق، عمدًا مع سبق الإصرار مستخدمًا في ذلك سلاحًا ناريا.



كانت النيابة العامة باشرت التحقيقات واستمعت لأقوال الشهود، الذين أكدوا ارتكاب المتهم تلك الجريمة، وضمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي التي أشارت إلى إصابة المجني عليهما بعيارين ناريين مما أودى بحياتهما، وما أسفر عنه فحص السلاح الناري المستخدم في الواقعة.



كما ضمت النيابة العامة تقرير جهة الخبرة بشأن تفريغ المقاطع المرئية التي رصدتها كاميرات المراقبة بمسرح الواقعة، المتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه الجريمة، وقد أورد ذلك التقرير أن تلك المقاطع صحيحة، كما ضمت التحقيقات إقرار المتهم بارتكابه جريمة القتل عمدًا باستخدام سلاحه الأميري على النحو الذي يستند مع كافة الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات.